MSB: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi” denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. ???????? pic.twitter.com/CtFIkN8BEY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2019

(DHA)

