HABER

MSB: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:35 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi” denildi.

(DHA)

PARTNER7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi
Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulunduAvukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu
İmamoğlu'ndan Gülhane'de incelemelerde bulunduİmamoğlu'ndan Gülhane'de incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MSB kuzey ırak etkisiz hale getirildi teröristler

En Çok Okunan Haberler

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Can pazarı! Köprüden düştü

Can pazarı! Köprüden düştü

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu

Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

Dev dalgalara karşı ilginç anlar!

Dev dalgalara karşı ilginç anlar!

'Güleda' cinayetinde kan donduran ifadeler! Mektup detayı

'Güleda' cinayetinde kan donduran ifadeler! Mektup detayı

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.