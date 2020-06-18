MSB: Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralar imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde. Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" denilerek, arama-tarama ve imha faaliyetlerine ilişkin görüntü paylaşıldı.

Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! #PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/SNbbUu66S1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020



