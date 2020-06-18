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MSB: Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralar imha ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 23:46 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin'de süren 'Pençe-Kaplan' Operasyonu kapsamında, Türk komandolarının PKK'nın sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ettiğini duyurdu.

MSB: Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralar imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde. Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" denilerek, arama-tarama ve imha faaliyetlerine ilişkin görüntü paylaşıldı.


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