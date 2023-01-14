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  4. MSB: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

14.01.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak" denildi. 


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Fırat Kalkanı Harekatı pkk msb

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