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MSB: "Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 1 PKK/PYG’li Mardin’de yakalandı"

16.03.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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MSB: "Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 1 PKK/PYG’li Mardin’de yakalandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan biri PKK/YPG terör örgütü mensubu 2 kişinin Mardin’de yakalandığını açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 2 kişinin Mardin’nin Kızıltepe ilçesinde hudut personeli tarafından yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan biri PKK/YPG terör örgütü mensubu 2 kişinin Mardin’de yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 2 kişinin Mardin’nin Kızıltepe ilçesinde hudut personeli tarafından yakalandığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi” denildi.

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