MSB'den bilgilendirme toplantısı

Fırat Kalkanı Harekatı'na da değinen Aktop, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ordunun TSK olduğunun bu harekatla görüldüğünü söyledi.

Bu harekatla 3 binin üzerinde radikal terör örgütü DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirten Aktop, çalışmalar neticesinde yaklaşık 300 bin Suriyelinin gönüllü olarak harekat alanına dönmesinin sağlandığını açıkladı.

Aktop, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 67 askerin şehit olduğunu, 94 askerin de yaralandığını bildirdi.

- Zeytin Dalı Harekatı

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son bilgileri aktaran Deniz Binbaşı Aktop, bugün itibarıyla harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 608 olduğunu kaydetti.

Harekat sırasında 55 kahraman askerin şehitlik mertebesine ulaştığını, 243 askerin de yaralandığını ifade eden Aktop, bugüne kadar 299 mayın ve bin 680 el yapımı patlayıcının imha edildiğini bilgisini verdi.

Aktop, operasyon sırasında 10 Şubat 2018'de yaralanan ve tedavisinin ardından görevine dönen Piyade Üsteğmen Özgür Ocak'a da söz verdi.

Ocak, "Türk Silahlı Kuvvetleri devletimizin bekası milletimizin huzuru ve güvenliği için can vermeye de can almaya da her zaman hazırdır. Silahlı Kuvvetlerimiz çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröriste mücadele harekatlarında olduğu gibi verilecek görevi her zaman yerine getirmeye hazırdır. Bölgemizin teminatı devletimizdir. şanlı tarihimiz kahramanlıklarla doludur." diye konuştu.