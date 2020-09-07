MSİ iş odaklı Summıt serisi laptoplarını ve yeni logosunu tanıttı

Zirvenin sunuculuğunu yapan MSI Notebook Global Satış & Pazarlama Direktörü Derek Chen, etkinliği "2020 birçok meydan okuma ile başladı fakat aynı zamanda yeni fırsatlar da getirdi. Bugün, değişen iş ortamlarımızdaki ihtiyaçlarımıza uyum sağlayacak yüksek performanslı, iş ve üretkenlik odaklı ilk laptoplarımızı tanıtmaktan gurur duyuyoruz." cümlesiyle başlattı.
MSI'ın bu ürün gamının 3 yeni serisi olan "Summit," "Prestige," ve "Modern" serileri 11. Nesil Intel® işlemcilerin gücü ile donatılmış ve hem kurumsal müşteriler, hem de geniş kapsamlı kullanım hedefleyen bireysel kullanıcılar için tercih edilebilir hale getirilmiş.
"Zirve" anlamına gelen “Summit” terimi, liderlerin bir araya gelmesini, en üst seviyede kararlılık ve yeteneği sembolize ediyor. Görsel profili, minimalist ve modern bir tasarıma sahip.
MSI Notebook tasarım departmanı müdürü Henri Chen, MSI'ın yeni logosunun, ''Fibonacci Sayısı'' ve ''altın oran'' ile hesaplandığını, önceki tasarımla aynı performans ve ruh ile tasarlandığını, ancak daha keskin ve düz çizgilerle bu serinin minimalist stilini yansıttığını belirtti.
Etkinlikte ayrıca, uzaktan çalışanların sayısının artması ile değişen ihtiyaç ve talepler de gündeme getirildi. Büyük şirketlerin yöneticileri, mükemmel bir laptopun başarı açısından ne kadar yaşamsal bir öneme sahip olduğunu ve pandemi sırasında evden çalışmanın getirdiği yeni zorlukları vurguladılar.
MSI iş laptoplarının tamamı 11.nesil Intel® işlemci ve Intel® iRIS Xe ile geliyor. Her iki donanım da Summit serisini alüminyum kasa ve askeri standartlardaki dayanıklılık sunuyor. TPM 2.0 sayesinde kurumsal seviyede güvenlik sağlanarak hem bireysel, hem de iş verilerinin güvenliği sağlanıyor.
Summit serisi iki farklı modele sahip. Summit B serisi, taşınabilir bir kasaya yerleştirilen ve 10 saatin üzerinde çalışmaya olanak tanıyacak bir batarya sunuyor. Summit E serisi ise farklı özelliklere sahip adanmış grafikler ve Windows Hello yüz tanıma sistemini destekleyen kızılötesi kamera ile geliyor.
Summit serisi ayrıca bazı uzaktan çalışma özelliklerine sahip. Laptoplarda, çoklu dokunmatik desteği sunan dokunmatik ekran, video konferanslarda arkaplandaki istenmeyen sesleri azaltan özel yapay zeka destekli gürültü engelleme gibi işlevler bulunuyor.
Yeni ürünlerden biri olan Prestige 14 Evo ise Intel'in 11.nesil işlemcisi ve Intel® Evo™ platformuna sahip ilk laptoplar arasında. Laptopun güçlü performans ve uzun bir batarya süresi sunduğu söyleniyor.
Etkinliğin sonunda gelen sürpriz ise yakında çıkacak olan MSI Summit E13 Flip oldu. 360 derece katlanabilen ekranı ile tablet konforundaki bu laptop, birçok kullanım şeklini destekliyor.
MSİ laptoplarının 2020 Ekim ayından itibaren teknoloji mağazalarında ve online mağazalarda satışa çıkması bekleniyor.
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