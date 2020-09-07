MSİ iş odaklı Summıt serisi laptoplarını ve yeni logosunu tanıttı

MSI SANAL ZİRVESİNDE İŞ VE ÜRETKENLİK PAZARINA GİRDİKLERİNİ DUYURDU Zirvenin sunuculuğunu yapan MSI Notebook Global Satış & Pazarlama Direktörü Derek Chen, etkinliği "2020 birçok meydan okuma ile başladı fakat aynı zamanda yeni fırsatlar da getirdi. Bugün, değişen iş ortamlarımızdaki ihtiyaçlarımıza uyum sağlayacak yüksek performanslı, iş ve üretkenlik odaklı ilk laptoplarımızı tanıtmaktan gurur duyuyoruz." cümlesiyle başlattı. ÜÇ YENİ LAPTOP SERİSİ TANITILDI MSI'ın bu ürün gamının 3 yeni serisi olan "Summit," "Prestige," ve "Modern" serileri 11. Nesil Intel® işlemcilerin gücü ile donatılmış ve hem kurumsal müşteriler, hem de geniş kapsamlı kullanım hedefleyen bireysel kullanıcılar için tercih edilebilir hale getirilmiş. "Zirve" anlamına gelen “Summit” terimi, liderlerin bir araya gelmesini, en üst seviyede kararlılık ve yeteneği sembolize ediyor. Görsel profili, minimalist ve modern bir tasarıma sahip.

MSI Notebook tasarım departmanı müdürü Henri Chen, MSI'ın yeni logosunun, ''Fibonacci Sayısı'' ve ''altın oran'' ile hesaplandığını, önceki tasarımla aynı performans ve ruh ile tasarlandığını, ancak daha keskin ve düz çizgilerle bu serinin minimalist stilini yansıttığını belirtti.

Etkinlikte ayrıca, uzaktan çalışanların sayısının artması ile değişen ihtiyaç ve talepler de gündeme getirildi. Büyük şirketlerin yöneticileri, mükemmel bir laptopun başarı açısından ne kadar yaşamsal bir öneme sahip olduğunu ve pandemi sırasında evden çalışmanın getirdiği yeni zorlukları vurguladılar. MSI SUMMİT MODELLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ MSI iş laptoplarının tamamı 11.nesil Intel® işlemci ve Intel® iRIS Xe ile geliyor. Her iki donanım da Summit serisini alüminyum kasa ve askeri standartlardaki dayanıklılık sunuyor. TPM 2.0 sayesinde kurumsal seviyede güvenlik sağlanarak hem bireysel, hem de iş verilerinin güvenliği sağlanıyor. Summit serisi iki farklı modele sahip. Summit B serisi, taşınabilir bir kasaya yerleştirilen ve 10 saatin üzerinde çalışmaya olanak tanıyacak bir batarya sunuyor. Summit E serisi ise farklı özelliklere sahip adanmış grafikler ve Windows Hello yüz tanıma sistemini destekleyen kızılötesi kamera ile geliyor. Summit serisi ayrıca bazı uzaktan çalışma özelliklerine sahip. Laptoplarda, çoklu dokunmatik desteği sunan dokunmatik ekran, video konferanslarda arkaplandaki istenmeyen sesleri azaltan özel yapay zeka destekli gürültü engelleme gibi işlevler bulunuyor.