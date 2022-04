MSÜ 2. seçim aşamaları nelerdir? MSÜ mülakat sürecine dair tüm detaylar!

MSÜ 2. seçim aşamaları nelerdir? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen adaylar, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen sınavın ardından araştırmalarına hız verdi. Öte yandan ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları için tarih verdi. MSÜ 2. seçim aşamaları nelerdir? sorularının yanıtına ve MSÜ mülakat sürecine dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen kişiler, MSÜ sınavının ardından fiziki yeterlilik testi de dahil olmak üzere birkaç adıma daha tabi tutulacak.

Adayların kondisyonlarını ortaya çıkaracak parkurlar bulunuyor.

MSÜ 2. Seçim aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar için 1. adım:

İlk olarak Evrak kontrolünden geçecek. Bu aşamada, adaylar T.C kimlik numara ve fotoğraflarının da bulunduğu kimlikler ile beraber istenen belgeleri tam olarak getirmeleri büyük önem taşıyor. Bu belgeleri sıralamak gerekirse;

a) Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

c) MSÜ-2020 Sınav Sonuç Belgesi.

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. (Bu formun doldurma talimatlarına uygun bir biçimde bilgisayar ortamında ve büyük harflerle doldurulması gerekiyor. Aynı zamanda önlü arkalı 3 adet çıktı olarak teslim edilecek.)

e) Adayların E-devlet şifrelerini yanlarında götürmeleri gerekiyor.

Fiziki yeterlilik testine katılmak için ise,

Tek hekimden sağlık raporu

Muvafakat yazısı

Adli sicil kaydı ve Kesinleşme Şerhi

Şehit veya gazi yakını ise bu durumu gösteren resmi belge

Tüm bu belgelerin aslı ve hepsinin ayrı ayrı fotokopisi

MSÜ 2. Seçim aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar için 2. adım:

İkinci aşama ise Fiziki değerlendirme olacak. Bu değerlendirmeye göre kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde yer alan boy ve kilo sınırlarına uygun olup olmadığına bakılır. Bu aşamada elenen vatandaşlar bir sonraki adıma katılamaz. Ancak itiraz edildiğinde kabul edilir ve farklı ölçüm cihazları ile yeniden kontrol edilir.

MSÜ 2. Seçim aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar için 3. adım:

Üçüncü aşama kişilik değerlendirme testidir. Bu tamamen adayların kişilik özelliklerini belirlemek ve mülakatta bunu destekleyici veri sağlamak amacıyla kullanılır bu aşamada herhangi bir eleme söz konusu değildir.

MSÜ 2. Seçim aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar için 4. adım:

Dördüncü aşama adayların en çekindiği aşama olarak bilinen MSÜ fiziki yeterlilik testi (FYT) 'dir. Adaylar parkurda 400 metre koşu, uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks gibi konularda kendini gösterir. Bu aşama kişilerin çabukluk, çeviklik ve kondisyonunun ölçülmesini sağlamaktadır.

Bu aşamaya gelirken yanlarında belirli spor malzemelerinin de getirilmesi gerekmektedir.

Eşofman, spor şortu, ayakkabı, spor çorabı, havlu vb. eşyaları kişiler kendi temin eder. Bu teste katılan vatandaşlar herhangi bir sağlık problemi olmadığını kabul etmiş olarak görülür.

Yukarıda yer alan belgelerin de kişinin yanında olması gerekir.

Bu aşamanın sonuçları kişilere sözlü olarak bildirilir. Aday "0" puanına itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini yapılan fiziki test günü içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir.

MSÜ 2. Seçim aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar için 5. adım:

Bir diğer aşama; Sadece Hava Harp Okuluna Başvuran ve Çağırılan Adaylar İçin Psikomotor Testi'dir. Psikomotor testinden kadın ve erkek adaylardan 100 puanın altında alan adaylar elenir.

Son aşama mülakattır. Fiziki Yeterlilik Testinin ardından adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir. Bu noktada komisyon; adayın gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçeyi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması durumunu değerlendirmiş olur.

100 puan üzerinden değerlendirilen mülakatların baraj puanı olan 70 ve üzerinde sonuç alanlar başarılı olarak kabul edilir.

2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK 2022?

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sınav sonrası adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilmiş olan sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav sonrası adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Standart puanların hesaplanmasında ise şu yol izlenecek: - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak. - Bütün adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak bütün adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

Hesaplanmış olan standart puanlar ve Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Sadece bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları belirlenmiş olacak.

MSÜ SINAV SONUCUNA GÖRE KİMLER 2. AŞAMAYA KATILACAK?

MSÜ 2. seçim aşamasına sınavlarda belirlenen taban puanı alan ve tercih işlemlerini tamamlayan kişiler çağrılacak.

MSÜ SINAV SONUCUNA GÖRE KİMLER ELENECEK?

Duyurulan tarihler arasında tercihlerini tamamlamayan kişiler gerekli taban puanını almış olsalar dahi 2. seçim aşamasına katılamayacaklar. Bu sebeple adayların puanlarının duyurulması sonrası çevrimiçi olarak tercihlerini tamalamaları gerekmektedir.

Taban puana ulaşamayan kişiler de tercihde bulunamayacakları için otomatik olarak diğer aşamalardan elenmiş sayılacaklardır.