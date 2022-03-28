MSÜ 2022 soruları ve cevapları açıklandı mı? MSÜ 2022 soruları ve cevapları ne zaman belli olacak?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu günün öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Askeri üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı MSÜ geçtiğimiz gün gerçekleşti. MSÜ sınavının ardından ÖSYM sınav sorularını yayınlayacak. MSÜ sınavının sonuçları takvime göre 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. MSÜ sınav sorularının yayınlanacağı tarih ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ sınavına giren adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesine Kontrol Sistemi sayfası üzerinden ulaşılacaktır.

MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sorularının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den net bir açıklama gelmedi. Ama sınav sorularının sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okuyucuya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir: