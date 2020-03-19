MSÜ ertelendi: MSÜ 2020 ne zaman? İşte yeni tarih!

Milli Savunma Üniversitesi sınavına hazırlanan adaylar Mart sonunda yapılacak sınavın akıbeti ile ilgili endişeliydiler. Ertelenecek mi, ertelenmezse o kadar kalabalık koronovirüs tehdidi altında nasıl bir araya gelecek? Sonunda ÖYSM kararı ile MSÜ ertelendi. Peki MSÜ ne zaman? MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih de değişti mi?

MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre normalde 29 Mart’ta yapılması planlanan MSÜ’nin yeni tarihi 3 Mayıs 2020 oldu.

MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM henüz Milli Savunma Üniversitesi sınavı için sınav giriş kağıtları ve sınav yerlerini ilan etmedi. Sınav tarihinde yapılan değişiklikle sınav yerlerinin de açıklanmasının ötelenmesi bekleniyor çünkü ÖSYM sınav yerlerini sınav tarihinden 1 hafta öncesinde veya sınav haftasında yayımlıyor.

MSÜ SONUÇ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesinin sınav tarihinin değişmesi sonuç tarihini de etkileyecek. ÖSYM’nin yeni takviminde MSÜ’nün sonuç tarihi henüz boş duruyor yani önümüzdeki günlerde yeni sonuç tarihinin de açıklaması bekleniyor.

