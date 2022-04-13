MSÜ fiziki yeterlilik şartları nelerdir 2022? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen adaylar, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen sınavın ardından araştırmalarına hız verdi. Öte yandan ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları için tarih verdi. MSÜ fiziki yeterlilik şartları nelerdir 2022? MSÜ fiziki yeterlilik sınavına kimler katılabilir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR 2022?

Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giren adaylar fiziki yeterlilik sınavına tabi tutuluyor.

Yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Üniversitesi'nin Fiziki Yeterlilik Testinden geçmeyi hedefleyen adayların 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekiyor. Ayrıca boy şartı bulunmaktadır.

MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi fiziki yeterlilik testi, kişilerin askerliğe fiziksel olarak elverişli olup olmadığını tespit etmek için yapılmaktadır.

Test, 5 branşta uygulanmaktadır. Adayların her branştan en az 1 puan alınması gerekiyor.

2 ya da daha çok branşta puan alamayan kişiler başarısız sayılmaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi sınavlarında adaylar için fiziki yeterlilik şartları şu şekilde:

400 m koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında teste tabi tutulurlar. Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekmektedir.

Adaylar "0" puan aldıkları her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyen adayların, itirazlarını aynı gün içerisinde seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden yapmaları gerekir.

Fiziki yeterlilik testi, adayın askerliğe fiziksel olarak elverişli olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Beş farklı branşta uygulanan fiziki yeterlilik testinde adayların her branştan en az 1 puan alması gerekir. İki veya daha fazla branşta puan almayı başaramayan adaylar başarısız sayılırlar.

Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy - kilo sınırları 165 cm -190 cm (dâhil) arasında olacaktır.

2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK 2022?

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MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

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MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sınav sonrası adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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İnternet sayfasında ilan edilmiş olan sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav sonrası adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Standart puanların hesaplanmasında ise şu yol izlenecek: - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak. - Bütün adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak bütün adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

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Hesaplanmış olan standart puanlar ve Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Sadece bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları belirlenmiş olacak.

MSÜ SINAV SONUCUNA GÖRE KİMLER 2. AŞAMAYA KATILACAK?

MSÜ 2. seçim aşamasına sınavlarda belirlenen taban puanı alan ve tercih işlemlerini tamamlayan kişiler çağrılacak.

MSÜ SINAV SONUCUNA GÖRE KİMLER ELENECEK?

Duyurulan tarihler arasında tercihlerini tamamlamayan kişiler gerekli taban puanını almış olsalar dahi 2. seçim aşamasına katılamayacaklar. Bu sebeple adayların puanlarının duyurulması sonrası çevrimiçi olarak tercihlerini tamalamaları gerekmektedir.

Taban puana ulaşamayan kişiler de tercihde bulunamayacakları için otomatik olarak diğer aşamalardan elenmiş sayılacaklardır.

