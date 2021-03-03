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MSÜ geç başvuru günü! MSÜ sınav ücreti ne kadar?

03.03.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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MSÜ geç başvuru günü! MSÜ sınav ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adaylar için başvuru tarihleri sonlandı. Çeşitli sebeplerle başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar için ise ÖSYM tarafından geç başvuru tarihi açıklandı. MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınav ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Askeri Meslek Yüksekokulları için başvurular 23 Şubat tarihinde son buldu. Başvuru tarihleri içerisinde başvuru yapamayan adaylar arasında MSÜ geç başvuru günü araştırılmaya başlandı. MSÜ geç başvuru günü ne zaman? MSÜ sınav ücreti ne kadar?

MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru tarihini açıkladı. Açıklanan takvime göre 3 Mart 2021 tarihi, Milli Savunma Üniversitesi geç başvuru tarihi olarak belirlendi. Çeşitli sebeplerle başvuru tarihlerini kaçıran adaylar 3 Mart 2021 23:59’a kadar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri zorunludur. Harp Okulları için YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen adayların ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri yeterlidir.

MSÜ sınav ücretleri ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru tarihleri 23 Şubat 2021’de son bulmuştu. Bu süre içerisinde başvuru yapan adayların sınav ücreti 110 TL olarak belirlenmişti. ÖSYM’nin mağduriyet yaşanmaması adına takvime eklediği geç başvuru tarihinde başvuru yapacak adayların ise sınav ücreti 165 TL olarak açıklandı.
Sınava girecek olan adayların, sınav başvuru esnasında HES Kodu almaları başvuru için zorunludur.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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