MSÜ geç başvuru günü! MSÜ sınav ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Askeri Meslek Yüksekokulları için başvurular 23 Şubat tarihinde son buldu. Başvuru tarihleri içerisinde başvuru yapamayan adaylar arasında MSÜ geç başvuru günü araştırılmaya başlandı. MSÜ geç başvuru günü ne zaman? MSÜ sınav ücreti ne kadar?

MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru tarihini açıkladı. Açıklanan takvime göre 3 Mart 2021 tarihi, Milli Savunma Üniversitesi geç başvuru tarihi olarak belirlendi. Çeşitli sebeplerle başvuru tarihlerini kaçıran adaylar 3 Mart 2021 23:59’a kadar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri zorunludur. Harp Okulları için YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen adayların ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri yeterlidir.