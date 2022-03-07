Eğitim hayatına Harp Okulu veya Astsubay Meslek Yüksekokullarında devam etmek isteyen öğrenciler için geri sayım başladı. 27 Mart 2022'de yapılacak sınavın detayları merak konusu oldu. Adaylar sınava, sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanları ile katılım sağlayacak. Peki MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSÜ sınav yerleri ve giriş belgeleriyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta öncesinde belli olacağı öngörülüyor.

MSÜ SINAVI NE KADAR SÜRECEK?

MSÜ sınavı 135 dakika yerine 165 dakika olacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'da bitecek. Öğrenciler MSÜ giriş belgelerini ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/ ' adresinden alacak. Adayların, sınava katılım sağlayabilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ya da fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınavdan 1 saat önce hazır olmaları gerektiği duyuruluyor. Ayrıca hızla kimlik tespiti yapılması için adayların yüzlerinin açık olması gerekiyor.



