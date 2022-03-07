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MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?

07.03.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak- 9 Şubat 2022 tarihleri arasında alındı. Bunun ardından öğrenci adaylarının özleri ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gelecek güncel duyurulara çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ Mart 2022'de gerçekleştirilecek. İşte MSÜ sınavı hakkında merak edilenler...

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?

Eğitim hayatına Harp Okulu veya Astsubay Meslek Yüksekokullarında devam etmek isteyen öğrenciler için geri sayım başladı. 27 Mart 2022'de yapılacak sınavın detayları merak konusu oldu. Adaylar sınava, sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanları ile katılım sağlayacak. Peki MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSÜ sınav yerleri ve giriş belgeleriyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta öncesinde belli olacağı öngörülüyor.

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?

MSÜ SINAVI NE KADAR SÜRECEK?

MSÜ sınavı 135 dakika yerine 165 dakika olacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'da bitecek. Öğrenciler MSÜ giriş belgelerini ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/ ' adresinden alacak. Adayların, sınava katılım sağlayabilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ya da fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınavdan 1 saat önce hazır olmaları gerektiği duyuruluyor. Ayrıca hızla kimlik tespiti yapılması için adayların yüzlerinin açık olması gerekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Savunma Üniversitesi
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