MSÜ son başvuru günü ne zaman? 2022 MSÜ son başvuru nereden ve nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

Bilindiği üzere MSÜ aday belirleme sınavı 13 Ocak'ta başladı. Sınav ise 27 Mart'ta gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını online ortamda ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilir. MSÜ geç başvuru gününde ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek. Peki MSÜ son başvuru günü ne zaman, MSÜ son başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilen tüm bilgiler...

MSÜ SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM MSÜ son başvuru gününün bugün olduğunu duyurdu. Adaylar başvurularını son başvuru günü olan 9 Şubat 2022'de saat 23.59'a kadar yapabilir. 27 Mart'ta gerçekleştirilecek olan sınav 10.15'te başlayacak. Geç başvurular ise 22 Şubat’ta alınacak. Sınav ücreti 130 TL olurken, geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin, https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilir. Öte yandan başvurular AİS ÖSYM'den de yapılabilir. Başvuru yaparken adaylardan HES kodu talep edilecek. Bu yüzden adayların, başvuru merkezine gitmeden ya da geç saatte başvuruya başlamadan önce HES kodu edinmesi gerekir. HES kodunu Sağlık Bakanlığının 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' adresinden edinebilirsiniz.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?

Bankalar, hizmet binasında ya da azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Sınav ücretini şubeden yatırmak için şubelerin açık olup olmadığı önceden kontrol edilmeli. Sınav ücreti ÖSYM'nin e-İŞLEMLER kısmında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi ya da banka kartı ile yapılabilir. Bankadan ücret yatırmak için adayların banka görevlisine T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını söylemeleri yeterli olacaktır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



