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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları yarın açıklanır mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?

29.05.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Üniversitesine girmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi ise MSÜ tercih sonuçlarını öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından gerçekleşen, 18 Nisan 13 Mayıs 2022 tarihinde de tercihleri alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yerleştirme sonuçları PERTEM ekranından öğrenebilecekler. İşte detaylar!

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları yarın açıklanır mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?

MSÜ tercih sonuçları Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan binlerce aday tarafından sorgulanıyor. MSÜ sınavına katılanlar "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl 11 Haziran 2021 tarihinde ilan edilen sonuçlar için bu sene de Haziran ayı işaret edildi. Peki; MSÜ tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sonuçlarına dair sorulan soruların yanıtı!

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59’da sona erdi.

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 5 Haziran 2022 tarihinde açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ilerleyen günlerde gelecek.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları yarın açıklanır mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Üniversitesi Milli Savunma Bakanlığı
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