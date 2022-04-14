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MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor 2022? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanlar belli oldu mu?

14.04.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? Sorusunun cevabı 14 Nisan Perşembe günü ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün sınav sonuçlarının açıklandığını duyurması sonrası adaylar tarafından merak konusu oldu. Adaylar, internet arama motorlarında MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ taban puanları ve kontenjanlar belli oldu mu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ile ilgili ayrıntılar...

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor 2022? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanlar belli oldu mu?

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sınav sonuçlarının açıklandığını belirtmesinin vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanlar belli oldu mu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart'ta gerçekleştirildi.

ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 14 Nisan Perşembe (bugün) duyuruldu.

2022- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Merakla beklenen haberi, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, "27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli adaylarımız, 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

Tercih tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden açıklanacak.

2022 MSÜ TABAN PUANLARI İLE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesi taban puanlarına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncelleneceektir...

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ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
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