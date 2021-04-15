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MSÜ tercihleri ne zaman? MSÜ tercihleri ve boş kontenjanları yayınlandı mı?

15.04.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 4 Nisan'da gerçekleşti. Sınavına ardından adaylar arama motorları üzerinden "MSÜ tercihleri ne zaman?" , "MSÜ tercihleri ve boş kontenjanları yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

MSÜ tercihleri ne zaman? MSÜ tercihleri ve boş kontenjanları yayınlandı mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer almak isteyen adaylar 4 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan MSÜ sınavına girdi. Sınavın ardından adaylar MSÜ tercih tarihi ve MSÜ tercihleri ve boş kontenjanları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte, detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında yapmıştı. Buna göre; 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabileceği tahmin ediliyor.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan'da açıklanacak.

MSÜ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

MSÜ sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuçlar internet sayfasında ilan edilecek.


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ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi

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