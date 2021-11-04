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Mu varyantının antikorlara karşı 9 kat daha dirençli olduğu ortaya çıktı

04.11.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da yapılan bir araştırmada, Covid-19'un Mu varyantının antikorlara karşı normal virüsten 9.1 kat daha dirençli olduğu tespit edildi. Daha bulaşıcı olduğu düşünülen Mu varyantı geçtiğimiz Eylül'de Dünya Sağlık Örgütü'nün izleme listesine eklenmiş, B.1.621 olarak da bilinen mutasyonun aşılara karşı daha dirençli olduğu şüphesi dünya kamuoyunda endişeye neden olmuştu. Varyant, geçtiğimiz aylarda DSÖ tarafından "dikkat edilmesi gereken varyant" olarak adlandırılmıştı.

Mu varyantının antikorlara karşı 9 kat daha dirençli olduğu ortaya çıktı

Japonya'da uzmanların yaptığı araştırma, Covid-19'un Mu varyantının aşılama yoluyla elde edilen koruyucu antikorlara karşı yüksek direnç gösterdiğini ortaya koydu.

Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden Doçent Kei Sato liderliğindeki grup, Mu varyantının özelliklerine sahip yapay bir virüs üreterek virüsün Pfizer-BioNTech aşısı yoluyla üretilen antikorlara duyarlılığını mercek altına aldı. Tıp dergisi The New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışmanın sonucuna göre, Mu varyantının antikorlara karşı normal virüsten 9.1 kat daha dirençli olduğu tespit edildi. Farklı varyantların aşı etkinliğine olan etkisini tespit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan uzmanlar, yeni mutasyonlar hakkındaki verilerin uluslararası bilim camiası arasında paylaşılmasının da önemli olduğunun altını çizdi.

ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

Daha bulaşıcı olduğu düşünülen Mu varyantı geçtiğimiz Eylül'de Dünya Sağlık Örgütü'nün izleme listesine eklenmiş, B.1.621 olarak da bilinen mutasyonun aşılara karşı daha dirençli olduğu şüphesi dünya kamuoyunda endişeye neden olmuştu. Mu varyantının 40 üzerindeki ülkede görüldüğü kamuoyuna yansımıştı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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