Mucize ameliyat: 'Dünyanın en büyüğü' alındı

52 yaşındaki kadın hastadan başarılı bir şekilde alınan 49 kilo ağırlığındaki tümör, 15 yaşında bir çocuk ağırlığında. İsmi açıklanmayan kadın hasta karnındaki balon gibi şişmeyi fark etti; ancak yumurtalıklarındaki büyümenin farkına varamadı. Tümör, üç buçuk saatlik bir operasyonla alındığında hastanın vücut ağırlığının %45’ine ulaşmıştı.

Delhi’deki Indraprastha Apollo Hastanesi’nde gerçekleşen operasyon için Dr. Arun Prasad, tümörü gördüğünde şok geçirdiğini söyledi. Cumartesi günü gerçekleşen operasyon hakkında konuşan Dr. Prasad “30 yıllık meslek hayatımda daha önce böyle bir şeye tanık olmadım. 180 dakikadan daha uzun süren ameliyatın ardından hastanın iyileşmesini mucize olarak değerlendirmeliyiz” dedi.

Ameliyattan önce hastanın ağırlığı 107 kg’a ulaşmıştı. İyi huylu olduğu bildirilen tümör, hastanın vücut ağırlığının neredeyse yarısını oluşturuyordu ve tedavi edilmezse yumurtalıklarının patlamasına neden olabilirdi.

“ÖLÜMCÜL OLABİLİR”

Hastadaki tümör ayaklarının da şişmesine ve yürüyememesine yol açtı. Hastada hemoglobin düşüşüne bağlı olarak şiddetli ağrılar baş göstermişti. Ameliyat için kadın hastaya kan nakli yapılması gerekti. Ameliyata katılan diğer doktor Abhishek Tiwari “Organları iflas etmediği için çok şanslı. Aksi takirde böyle bir baskı, hasta için ölümcül olabilirdi” dedi.