Mucize kür tarifi: Kanser riskini azaltıyor, yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarına şaşıracaksınız

İçeriğinde flavonoid, karotenoid, ve C vitamini barındıran maydanozun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Maydanoz, son zamanlarda ölümün en yaygın sebeplerinden biri olan kanserle de savaşıyor. Yemeklerde ve salatalarda tüketilen maydanozu kür olarak tükettiğinizde faydalarından daha hızlı yararlanabilirsiniz. Maydanoz ve limonun bir araya gelmesiyle yapılan bu kür mucize etkiler yaratıyor.

ADETA VİTAMİN DEPOSU

11 kalori barındıran maydanozda 2 gram karbonhidrat, 1 gram protein, 1 gram lif, 1 gramdan az yağ yer alıyor. Ayrıca günlük ihtiyacınız olan A vitaminin %108'i, C vitaminin %53'ü, K vitaminin %547'si, folatın %11'i ve potasyum miktarının %4'ü bulunur. İçeriğinde bulunan K vitamini ile kemik sağlığına ve kan pıhtılaşmasına iyi gelir. A ve C vitamini deposudur.

KANSERİ ÖNLÜYOR

Araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre, maydanozun da içeriğinde bulunan flavonoidlerin yüksek oranda tüketilmesinin kolon kanseri, Tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları da dahil olmak üzere birçok sağlık sorununu önlemede etkili olacağı saptandı.

Beta karoten ve lutein bakımından zengin olan maydanoz ayrıca akciğer kanseri olmak üzere pek çok hastalığın riskini düşürür.

Oksidatif stresi azaltıp kanser riskini minimuma indiren maydanoz kanseri önleyicidir. İçeriğinde bulunan flavonoidin, kolon kanseri riskini %30'a kadar azalttığı biliniyor.

MAYDANOZ KÜRÜNÜN SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI

Metabolizmayı hızlandırır,

Karaciğer Yağlanmasına iyi gelir,

Bağırsakları temizler,

Yüksek tansiyonu dengeler,

Akciğeri temizler,

Kolesterolü dengeler,

Kalp damar sağlığını korur,

Kemik ve eklem ağrılarına iyi gelir,

Cildi parlatır ve temizler,

Sivilce oluşumunu önler,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

İltihap giderir,

MAYDANOZ LİMON KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 demet maydanoz

1 fincan limon suyu

1 bardak içme suyu

Hazırlanışı:

Bir demet temiz ve taze maydanozu, 1 fincan limon suyu ve 1 bardak su ile robottan geçirin.

Pürüzsüz kıvam alana kadar robot ile çektirin.

Yaklaşık bir iki dakika sonra maydanoz ve limon kürünüz hazır olacaktır.

Hazırladığınız kürü dilediğiniz zaman diliminde içebilirsiniz.

KİMLER TÜKETMEMELİ?

Tansiyon düşürdüğü için, tansiyonu düşük kişilerde bayılma gibi maydanoz limon kürü zararları görülebilir.

Hamilelik şüphelerinde ve hamilelik döneminde kullanılması tavsiye edilmez. Anne ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Emziren annelerin de doktora danışarak bu kürü tüketmesi tavsiye edilmektedir.

Kronik şekilde kalp ilaçları kullanan kişilerin, kürü içmeden önce doktordan bilgi almalıdır.



