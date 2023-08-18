HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mucize kür tarifi: Kanser riskini azaltıyor, yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarına şaşıracaksınız

Mucize kür tarifi: Kanser riskini azaltıyor, yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarına şaşıracaksınız

18.08.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklardan korunmak için hem sağlıklı beslenmeli hem de bol bol hareket etmeliyiz. Bunların yanında ek olarak tüketebileceğiniz faydalı besinler ve kür tarifleri ile sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenize katkıda bulunabilirsiniz. Yemeklere lezzet katmak için en çok tüketilen besinlerden biri olan maydanoz besin değerleri bakımından da oldukça zengin olmasıyla birçok derde deva oluyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen maydanoz limon kürü tarifi...

Mucize kür tarifi: Kanser riskini azaltıyor, yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarına şaşıracaksınız

İçeriğinde flavonoid, karotenoid, ve C vitamini barındıran maydanozun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Maydanoz, son zamanlarda ölümün en yaygın sebeplerinden biri olan kanserle de savaşıyor. Yemeklerde ve salatalarda tüketilen maydanozu kür olarak tükettiğinizde faydalarından daha hızlı yararlanabilirsiniz. Maydanoz ve limonun bir araya gelmesiyle yapılan bu kür mucize etkiler yaratıyor.

ADETA VİTAMİN DEPOSU

11 kalori barındıran maydanozda 2 gram karbonhidrat, 1 gram protein, 1 gram lif, 1 gramdan az yağ yer alıyor. Ayrıca günlük ihtiyacınız olan A vitaminin %108'i, C vitaminin %53'ü, K vitaminin %547'si, folatın %11'i ve potasyum miktarının %4'ü bulunur. İçeriğinde bulunan K vitamini ile kemik sağlığına ve kan pıhtılaşmasına iyi gelir. A ve C vitamini deposudur.

maydanoz

KANSERİ ÖNLÜYOR

Araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre, maydanozun da içeriğinde bulunan flavonoidlerin yüksek oranda tüketilmesinin kolon kanseri, Tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları da dahil olmak üzere birçok sağlık sorununu önlemede etkili olacağı saptandı.

Beta karoten ve lutein bakımından zengin olan maydanoz ayrıca akciğer kanseri olmak üzere pek çok hastalığın riskini düşürür.

Oksidatif stresi azaltıp kanser riskini minimuma indiren maydanoz kanseri önleyicidir. İçeriğinde bulunan flavonoidin, kolon kanseri riskini %30'a kadar azalttığı biliniyor.

MAYDANOZ

MAYDANOZ KÜRÜNÜN SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI

Metabolizmayı hızlandırır,

Karaciğer Yağlanmasına iyi gelir,

Bağırsakları temizler,

Yüksek tansiyonu dengeler,

Akciğeri temizler,

Kolesterolü dengeler,

Kalp damar sağlığını korur,

Kemik ve eklem ağrılarına iyi gelir,

Cildi parlatır ve temizler,

Sivilce oluşumunu önler,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

İltihap giderir,

maydanoz

MAYDANOZ LİMON KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

  • 1 demet maydanoz

  • 1 fincan limon suyu

  • 1 bardak içme suyu

Hazırlanışı:

Bir demet temiz ve taze maydanozu, 1 fincan limon suyu ve 1 bardak su ile robottan geçirin.
Pürüzsüz kıvam alana kadar robot ile çektirin.

Yaklaşık bir iki dakika sonra maydanoz ve limon kürünüz hazır olacaktır.

Hazırladığınız kürü dilediğiniz zaman diliminde içebilirsiniz.

maydanoz

KİMLER TÜKETMEMELİ?

Tansiyon düşürdüğü için, tansiyonu düşük kişilerde bayılma gibi maydanoz limon kürü zararları görülebilir.

Hamilelik şüphelerinde ve hamilelik döneminde kullanılması tavsiye edilmez. Anne ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Emziren annelerin de doktora danışarak bu kürü tüketmesi tavsiye edilmektedir.

Kronik şekilde kalp ilaçları kullanan kişilerin, kürü içmeden önce doktordan bilgi almalıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey bir anda oldu! Kaçacak yer aradılar: Anbean kameraya yansıdıHer şey bir anda oldu! Kaçacak yer aradılar: Anbean kameraya yansıdı
Balkondan düşüp hayatını kaybetmişti! Korkunç şüpheBalkondan düşüp hayatını kaybetmişti! Korkunç şüphe
Hafif ticari araç ve taksi ile balık istifi göçmen kaçakçılığıHafif ticari araç ve taksi ile balık istifi göçmen kaçakçılığı
Anahtar Kelimeler:
limon maydanoz kanser tansiyon

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.