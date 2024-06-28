Mucize tohum: Eklem sıvılarını yeniliyor, kemikleri taş gibi güçlendiriyor!

Eklem sıvılarının dostu bamya tohumunun faydaları duyanları şaşırtıyor.

Sabah aç karna 1 çay kaşığı bamya tohumunu 1 tatlı kaşığı kabak çekirdeği yağı ile yutun. 30 dakika kahvaltı etmeyin.

Eklem sıvılarının yenilenmesi, kireçlenme tedavisi, bel-diz-boyun ağrıları, eklem iltihabı ve şişliklerinde, tendon zayıflamalarında; 1'er çay kaşığı bamya tohumu ve siyah turp tohumunu sabah aç karna 1 kaşık kabak çekirdeği yağı ile yutun. İskelet sisteminize oldukça faydalıdır.

Çok yüksek çinko, magnezyum, potasyum içeriği ile kardiyovasküler sistemimiz için şifadır. Ayrıca prostat şikayetlerinde de aynı yöntemle kullanılır.

A, B, C, E ve K vitaminleri ile demir-bakır açısından zengin olan bu tohum sabah aç karna devedikeni ve ısırgan tohumu ile birer çay kaşığı alınır, toz hale getirilir ve bal ile karıştırılıp tüketilir. 1 ay uyguladığınızda kan değerlerinizde iyileşme olacaktır.

500 ml keten tohumu yağına birer yemek kaşığı bamya tohumu, çörek otu, kişniş ve defne tohumu mikserde çekilir toz halde atılır. 1 hafta bekletilir ve sürekli karıştırılır. 1 hafta sonunda bu karışımdan sabah akşam birer tatlı kaşığı yutulursa fibromiyalji, ankilozan spondilit, romatoid artrid gibi iltihaplı doku eklem şikayetlerine şifadır.

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde süreç öncesi erkeğin düzenli olarak; bamya tohumu, çörek otu, siyah hardal tohumu, siyah turp tohumunu günde birer çay kaşığı alıp bal ile tüketmesi folat seviyelerini fırlatır. Hamilelikte de 6. aydan sonra bunu annenin yapması aynı etkiye sebep olur. Folat, bebekte anormal durumların riskini azaltır.

1 kg bala; 50'şer gr bamya tohumu, keten tohumu, rezene, çörek otu, iğde çekirdeği tozu karıştırılır ve sabah akşam birer tatlı kaşığı yenirse 50 yaş üstü östeoporoz (kemik erimesi) durumuna şifadır.







