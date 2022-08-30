Mucizevi etkileri var! Kanserli hücreleri yok ediyor, kolesterolü düşürüyor

Bamyanın çok zengin içeriği ve faydaları bulunmaktadır. Özellikle tohumlarının faydaları bitkisel tedavileri tercih eden kişiler tarafından bilinmektedir. Bamyanın tohumları çekirdeklerin ayıklanıp kurutulması yoluyla elde edilir. Vücuda sayısız fayda bulunan bamya tohumu, içeriğindeki kalsiyum, demir, B, C ve K vitamini ve folik asit sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Ancak hastalıklarınız varsa, hamileyseniz, alerjileriniz bulunuyorsa ve düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız bamya tohumunu tüketmeden önce doktora danışmanız gerekmektedir. İşte bamya tohumunun faydaları…

BAMYA TOHUMU FAYDALARI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Sağlıklı beslenmeye büyük katkıları bulunan bamya tohumu, diğer besinlere oranla vitamin açısından oldukça zengindir. Günlük vitamin ihtiyacının bir kısmını karşılayan bamya tohumu, magnezyum, folat, A, C, K ve B6 vitaminlerini barındırır. Aynı zamanda beyin hücrelerinin canlı kalması ve yenilenmesine yardımcı olan bamya tohumu, içeriğindeki B vitamini sayesinde unutkanlığı da önlemede etkili olmaktadır. Bamya tohumu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı savaşmasında önemli rol oynar.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Vücut fonksiyonları için önemli bir role sahip olan kolesterol, yüksek olduğunda kalbi etkileyerek kan akış seyrini bozabilmektedir. Kolesterol düşürücü besinler arasında yer alan bamya tohumu, sindirim esnasında vücut tarafından emilmek yerine dışarı atılmasını sağlayan kalın jel benzeri bir madde içermektedir. Böylelikle bamya tohumu, kolesterolü düşürmede yardımcı bir rol üstlenir.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Göz sağlığı için gün içerisinde tüketilen besinler oldukça önemlidir. Bazı ülkelerde göz sağlığını iyileştirmede kullanılan bamya tohumu, içeriğindeki A vitamini ve beta-karoten sayesinde göze bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkları önleyerek retinayı korumada önemli bir rol oynamaktadır.

KANSER HÜCRELERİNİN OLUŞUMUNU ÖNLER

Bamya tohumu, günümüzde, en sık ortaya çıkan hastalıklar arasında yer alan kansere karşı, bağışıklığı güçlü tutmak ve kanser hücrelerinin oluşumunu önlemede etkili olmaktadır. Bamya, kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyen lektin adıyla bilinen bir protein türü içerir. Bağışıklık sistemi için oldukça faydalı olan bamya tohumu ise zararlı hücrelerin vücuda girmesini önleyerek yayılmasını engellenmektedir.

UYKUSUZLUK VE STRES SORUNUNU ÇÖZER

Bamya tohumu, beyin sağlığını önemli derecede etkileyen B vitamini içerir. Beyin hücrelerin yenilenmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için bamya tohumu tüketmek etkili olacaktır. Unutkanlık ve konsantrasyon güçlüğü çeken kişiler bamya tohumu tüketerek bu durumun önüne geçebilir. Uykusuzluk ve stres gibi sorun yaşayanlar da bamya tohumunu besin listesine ekleyebilir. Bu etkilerinden dolayı stres ve gerginlik bamya tohumu tüketen kişilerde daha az görülür.

BAĞIRSAKLARI TEMİZLER, KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Kilo vermek veya zayıflamak için besinlerden yararlanmak gerekir. Bamya tohumu, bağırsakları rahatlatmada etkili olduğundan metabolizma hızını artırır. Aynı zamanda bağırsak tembelliği ve kabızlık gibi problemler yaşamanıza da engel olmaktadır. Lifli yapısından dolayı tüketildiğinde tokluk hissi veren bamya tohumu, hızlı kilo vermede etkili olduğu bilinmektedir. Tok tutmasının yanı sıra ayrıca düşük kalori değeri de olan bamya tohumu sağlıklı bir şekilde kilo vermeye de yardımcı olur.

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

Bamya tohumu, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle içeriğinde bulunan K vitamini sayesinde kemik sağlığının iyileşmesinde ve kemiklerin yenilenmesinde etkilidir. Düzenli tüketilen bamya tohumu, osteoporoz ve kemik hastalıklarının oluşum riskini azaltarak kemik sağlığını korur.

KARACİĞER HASTALIKLARINI ÖNLER

İçeriğindeki vitaminler sayesinde vücudun yapım olaylarında etkili olan bamya tohumu, karaciğeri koruyarak iyi bir şekilde çalışmasında etkili olur. Özellikle bitkisel bir çözüm arayanlar bamya tohumu tükettiklerinde nikotin kaynaklı hasarlardan oluşan karaciğer hastalıklarını önler.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Geleneksel bir tedavi yöntemi olarak kullanılan bamya tohumu, Türkiye’de son zamanların merak edilen bir besindir. Bamya tohumunun diyabet tedavisinde etkili olduğu çalışmalarla desteklense de bu çalışmalar kesin bir sonuç içermemektedir. Bamya tohumu antioksidan içeriği sayesinde insülin direncini azaltmaya yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.

ASTIMI ENGELLER

Bamya çekirdeklerinden elde edilen tohumlar toz haline getirilerek bal ve zeytinyağı eklenebilir. Macun kıvamına gelen bu karışım bronşit ve astımı engellemede etkilidir.

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Bamyanın içerisinde bulunan küçük çekirdekler bamya tohumu olarak adlandırılmaktadır. Bamya tohumu tane olarak yenebildiği gibi tohum ezilerek toz haline getirilip gıdalarla da tüketilebilir. Bamya tohumlarını öğüterek toz haline getirdiğinizde üstüne sıcak su ekleyip, demleyerek içebilirsiniz. Aynı zamanda yoğurt vb. ürünlerle birlikte yiyebilirsiniz. Bununla birlikte 9- 10 adet bamyayı oda sıcaklığındaki bir suyun içinde bekleterek, suyunu içebilirsiniz.

BAMYA TOHUMU YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Belirli meyvelerde bulunan fruktoz moleküllerinin bir tipi olan polimer (fruktanlar) bamya tohumunda yüksek miktardadır. Fruktanlar, irritabl bağırsak sendromu olan kişilerde bağırsak problemlerini artırabilen bir karbonhidrat türüdür.

Bamya yüksek miktarda oksalat içermektedir. Böbrek taşı gelişiminde ana faktör kalsiyum oksalattır. Oksalat oranı yüksek gıdalar, bazı kişilerde böbrek taşı riskini artırabilir.

Yapılan araştırmalarda, bamyanın şeker hastalığını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç türünün emilimini engelleyebileceği belirlenmiştir. Tip 2 diyabetli kişiler daha asidik idrara sahip olma eğilimindedir, bu da tüketiminin aşırı olması böbrek taşı riskini artırmaktadır.

K vitamini kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur ve bamyanın yüksek K vitamini içeriği, kan inceltici ilaçlarla etkileşime girebilmektedir. Kan sulandırıcı kullananların daha dikkatli olmaları ve bamyayı diyetlerine dahil etmeden önce doktorlarına danışmaları gerekir.

Nadir de olsa bazı kişilerin bamyaya alerjisi veya hassasiyeti olabilmektedir. Belirtiler; kaşıntı, ağız içinde veya çevresinde karıncalanma, nefes almada zorluk ve burun tıkanıklığı şeklinde gelişebilmektedir.



