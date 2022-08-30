Mucizevi etkileri var! Kanserli hücreleri yok ediyor, kolesterolü düşürüyor

Bamyanın çok zengin içeriği ve faydaları bulunmaktadır. Özellikle tohumlarının faydaları bitkisel tedavileri tercih eden kişiler tarafından bilinmektedir. Bamyanın tohumları çekirdeklerin ayıklanıp kurutulması yoluyla elde edilir. Vücuda sayısız fayda bulunan bamya tohumu, içeriğindeki kalsiyum, demir, B, C ve K vitamini ve folik asit sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Ancak hastalıklarınız varsa, hamileyseniz, alerjileriniz bulunuyorsa ve düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız bamya tohumunu tüketmeden önce doktora danışmanız gerekmektedir. İşte bamya tohumunun faydaları…
Sağlıklı beslenmeye büyük katkıları bulunan bamya tohumu, diğer besinlere oranla vitamin açısından oldukça zengindir. Günlük vitamin ihtiyacının bir kısmını karşılayan bamya tohumu, magnezyum, folat, A, C, K ve B6 vitaminlerini barındırır. Aynı zamanda beyin hücrelerinin canlı kalması ve yenilenmesine yardımcı olan bamya tohumu, içeriğindeki B vitamini sayesinde unutkanlığı da önlemede etkili olmaktadır. Bamya tohumu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı savaşmasında önemli rol oynar.
Vücut fonksiyonları için önemli bir role sahip olan kolesterol, yüksek olduğunda kalbi etkileyerek kan akış seyrini bozabilmektedir. Kolesterol düşürücü besinler arasında yer alan bamya tohumu, sindirim esnasında vücut tarafından emilmek yerine dışarı atılmasını sağlayan kalın jel benzeri bir madde içermektedir. Böylelikle bamya tohumu, kolesterolü düşürmede yardımcı bir rol üstlenir.
Göz sağlığı için gün içerisinde tüketilen besinler oldukça önemlidir. Bazı ülkelerde göz sağlığını iyileştirmede kullanılan bamya tohumu, içeriğindeki A vitamini ve beta-karoten sayesinde göze bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkları önleyerek retinayı korumada önemli bir rol oynamaktadır.
Bamya tohumu, günümüzde, en sık ortaya çıkan hastalıklar arasında yer alan kansere karşı, bağışıklığı güçlü tutmak ve kanser hücrelerinin oluşumunu önlemede etkili olmaktadır. Bamya, kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyen lektin adıyla bilinen bir protein türü içerir. Bağışıklık sistemi için oldukça faydalı olan bamya tohumu ise zararlı hücrelerin vücuda girmesini önleyerek yayılmasını engellenmektedir.
Bamya tohumu, beyin sağlığını önemli derecede etkileyen B vitamini içerir. Beyin hücrelerin yenilenmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için bamya tohumu tüketmek etkili olacaktır. Unutkanlık ve konsantrasyon güçlüğü çeken kişiler bamya tohumu tüketerek bu durumun önüne geçebilir. Uykusuzluk ve stres gibi sorun yaşayanlar da bamya tohumunu besin listesine ekleyebilir. Bu etkilerinden dolayı stres ve gerginlik bamya tohumu tüketen kişilerde daha az görülür.
Kilo vermek veya zayıflamak için besinlerden yararlanmak gerekir. Bamya tohumu, bağırsakları rahatlatmada etkili olduğundan metabolizma hızını artırır. Aynı zamanda bağırsak tembelliği ve kabızlık gibi problemler yaşamanıza da engel olmaktadır. Lifli yapısından dolayı tüketildiğinde tokluk hissi veren bamya tohumu, hızlı kilo vermede etkili olduğu bilinmektedir. Tok tutmasının yanı sıra ayrıca düşük kalori değeri de olan bamya tohumu sağlıklı bir şekilde kilo vermeye de yardımcı olur.
Bamya tohumu, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle içeriğinde bulunan K vitamini sayesinde kemik sağlığının iyileşmesinde ve kemiklerin yenilenmesinde etkilidir. Düzenli tüketilen bamya tohumu, osteoporoz ve kemik hastalıklarının oluşum riskini azaltarak kemik sağlığını korur.
İçeriğindeki vitaminler sayesinde vücudun yapım olaylarında etkili olan bamya tohumu, karaciğeri koruyarak iyi bir şekilde çalışmasında etkili olur. Özellikle bitkisel bir çözüm arayanlar bamya tohumu tükettiklerinde nikotin kaynaklı hasarlardan oluşan karaciğer hastalıklarını önler.
Geleneksel bir tedavi yöntemi olarak kullanılan bamya tohumu, Türkiye’de son zamanların merak edilen bir besindir. Bamya tohumunun diyabet tedavisinde etkili olduğu çalışmalarla desteklense de bu çalışmalar kesin bir sonuç içermemektedir. Bamya tohumu antioksidan içeriği sayesinde insülin direncini azaltmaya yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.
Bamya çekirdeklerinden elde edilen tohumlar toz haline getirilerek bal ve zeytinyağı eklenebilir. Macun kıvamına gelen bu karışım bronşit ve astımı engellemede etkilidir.
Bamyanın içerisinde bulunan küçük çekirdekler bamya tohumu olarak adlandırılmaktadır. Bamya tohumu tane olarak yenebildiği gibi tohum ezilerek toz haline getirilip gıdalarla da tüketilebilir. Bamya tohumlarını öğüterek toz haline getirdiğinizde üstüne sıcak su ekleyip, demleyerek içebilirsiniz. Aynı zamanda yoğurt vb. ürünlerle birlikte yiyebilirsiniz. Bununla birlikte 9- 10 adet bamyayı oda sıcaklığındaki bir suyun içinde bekleterek, suyunu içebilirsiniz.
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