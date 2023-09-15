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Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabına soruşturma!

15.09.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Müdafaa Hareketi" adlı sosyal medya hesabından önceki gün yapılan hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik paylaşımla ilgili soruşturma başlattı.

Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabına soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Müdafaa Hareketi' isimli hesaptan 13 Eylül'de 'Türk Milletine Duyurulur' başlığıyla paylaşılan açıklamayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13.09.2023 tarihinde, Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 217'nci maddesi kapsamında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir."

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(DHA)

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