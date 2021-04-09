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  4. Mudanya Belediyesine ait reklam panolarındaki ilana ilişkin soruşturma başlatıldı

Mudanya Belediyesine ait reklam panolarındaki ilana ilişkin soruşturma başlatıldı

09.04.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde reklam panolarına verilen ilanlarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mudanya Belediyesine ait reklam panolarındaki ilana ilişkin soruşturma başlatıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Mudanya Belediyesine ait reklam panolarındaki ilan sebebiyle Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün 17.30 itibariyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AÇIKLAMADA GEREKLİ İŞLEMLERİN BAŞSAVCILIKÇA SÜRDÜRÜLDÜĞÜ KAYDEDİLDİ

Bursa Valiliğince yapılan açıklamada da "Mudanya Belediyesine ait 6 reklam panosuna bugün asılan '128 milyar dolar nerede' ve 'CHP' yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silueti bulunan afişlere Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığının el konulması talimatı üzerine, söz konusu afişler güvenlik güçleri marifetiyle kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Kemal Kılıçdaroğlu son olarak resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında '128 milyar dolar nerede?' ifadesini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Bursa CHP

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