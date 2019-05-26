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Müdür yardımcısı, yaralı kedileri makamında bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

RİZE Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz, sokak hayvanları için mücadele veriyor.

Müdür yardımcısı, yaralı kedileri makamında bakıyor

Arzu ERBAŞ- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz, sokak hayvanları için mücadele veriyor. Yılmaz, anneleri ölen, yaralı ya da bitkin haldeki kedilere makam odasında bakıyor, tedavi ve bakımlarını sağlıyor. İyileşen kedileri sahiplendiren Yılmaz'ın odası ilgi görüyor.
Rize Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz, anneleri ölen 3 yavru kedi ile trafik kazasında bacağı kırılan ve ameliyatla platin takılan bir diğer kedi ve kulakları oluşan mantar nedeniyle kesilmek zorunda kalan başka bir kediye makam odasını açtı. Hayvansever müdür yardımcısı Yılmaz, makam odasında çalışırken diğer yandan tedavisini üstelendiği yaralı hayvanlarla ilgileniyor. Makamını küçük bir hayvan barınağına dönüştüren Yılmaz, tedavisini tamamladığı hayvanları sahiplendiriyor. Papağan da besleyen Yılmaz'ın odası, ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.
'ODAM GEÇİCİ REHABİLİTASYON MERKEZİ GİBİ'
Halk Eğitim Merkezi'ne gelenler için farkındalık oluşturmayı amaçladığını anlatan Rukiye Yılmaz, "Yoğun iş tempomuz arasında gün içerisinde kedilerimin yanına gidip gelmek zor oluyordu. Bende hem vatandaşların gözünün önünde bir farkındalık oluşturmak hem de iş ortamımda yakaladığım küçük boşluklarda kedilerimle ilgilenmek için bu yöntemi tercih ettim. Ameliyat olmuş hasta sokak kedilerimiz geçici süreyle burada kalıyorlar. İyileşince tekrar yerlerine bırakıyoruz, sahiplenmek isteyen olursa onlara veriyoruz. Bazen anneleri ölmüş yavru kediler geliyor. 15-20 gün içerisinde yavrular hemen toparlanıp kendi başlarının çaresine bakabilecek boyutlara geliyorlar. Bu süre içerisinde burada onlara destek oluyor, gün içerisinde mamalarını yediriyorum. Bu şekilde odamda geçici bir rehabilitasyon merkezi gibi bir oluşum gerçekleştirdik. Mesai saatleri dışarısında onların bütün bakımlarını, temizliklerini, ihtiyaçlarını maddi manevi olarak ben karşılıyorum" dedi.
'ODAMIZ ÇOK İLGİ ÇEKİYOR'
Merhametli, duyarlı insanlarla kedileri buluşturmaya çalıştığını söyleyen Yılmaz, "Bunlar gidiyor, başka yaralı hayvanlar geliyor. 8 yıldır birlikte olduğum ve gittiğim her yere götürdüğüm 'Rıfkı' adını verdiğim papağanım burada durmaya devam edecek. Odamız çok ilgi çekiyor. Merkezimizde anasınıfımız var. Aşılı sağlıklı hayvanlarımız olduğunda minik öğrencilerimiz onlarla ilgileniyor. Hem bir farkındalık oluşuyor hem de hayvan sevgisini yaşıyorlar. Çok ziyaretçimiz oluyor. Küçük büyük herkes sürekli gelirler ilgilenirler, merak ederler hayvanların durumunu sorarlar. Yardımcı olmak isteyenlerde oluyor ama ben kendi imkanlarımla yapmayı tercih ediyorum, onları başka yerlere yönlendiriyorum" diye konuştu.

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