HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Müftülere oy toplama talimatı verildi' iddiası gündem olmuştu! Diyanetten suç duyurusu

'Müftülere oy toplama talimatı verildi' iddiası gündem olmuştu! Diyanetten suç duyurusu

26.09.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetenin internet sitesinde yer alan "yaklaşan seçimler için müftülere oy toplama konusunda talimat verildiği" iddialı haber üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Gerçeğe aykırı, asılsız ithamlarla, yalan ve iftira haber yapıldığı savunulan suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu haberin, "iftira" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

'Müftülere oy toplama talimatı verildi' iddiası gündem olmuştu! Diyanetten suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliğince, bir gazetenin internet sitesinde yer alan, "yaklaşan seçimler için müftülere oy toplama konusunda talimat verildiği" iddialı haber üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusu dilekçesinde, bir gazetenin internet sitesinde yer alan ve Başkanlıkça düzenlenen müftüler toplantısında "yaklaşan seçimler için müftülere oy toplama konusunda talimat verildiği" iddiasına yer verilen haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

'İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek' görevi kanunla kendisine tevdi edilen Başkanlığımız, Başkanımız ve bütün Başkanlık personeli, yöneltilen bu asılsız ithamla rencide edilerek kişilik hakları ihlal edilmiştir." ifadesine yer verilen dilekçede, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesindeki habere işaret edildi.

'İTİBAR KASTI YAPILMIŞTIR'

Gerçeğe aykırı, asılsız ithamlarla, yalan ve iftira haber yapıldığı savunulan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Mezkur yalan ve iftira haber, internet ortamında da yayınlanmak suretiyle Başkanlığımız, Başkanımız ve bütün çalışanlarımız hakkında kamuoyunda olumsuz kanaatler oluşmasına, bu suretle Başkanlığımız hizmetlerinin olumsuz etkilenmesine zemin hazırlanmıştır. Gerçeğe aykırı, yalan ve iftira nitelikli bu haberlerle camiamız ve çalışanlarına karşı halkın bir kesiminin öfke, kin, nefret hatta düşmanlık duygularına yönelmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde Başkanlığımıza ve çalışanlarımıza güven duygusunun yok olması istenmiş, itibar kastı yapılmıştır.

Anılan haberin, kanunla verilen görevleri yerine getirmekle sorumlu ve anayasal bir kurum olan Başkanlığımızı ve çalışanlarını küçük düşürmek amacıyla yapıldığı açıktır. Gerçeğe aykırı, iftira ve yalan mahiyetinde haber yapmanın basın özgürlüğüyle bağdaşmayacağı açıktır. Kamu düzenini bozmaya, genel ahlaka ve başkalarının itibarlarına saldırı ve zarar vermeyi amaçlayan haberler hukuken basın özgürlüğü korumasında değerlendirilemez. Yalan ve iftira korunamaz. Bu sebeple şüphelilerin, yaptıkları haberin doğruluğunu yargı önünde ispat etmeleri gerekir."

İnternet sitesindeki haberin, "iftira" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturduğu öne sürülen dilekçede, Cumhuriyet gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü ve ilgili kişiler hakkında gerekli cezai takibatın yapılması için kamu davası açılması talebine yer verildi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktıBeş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dedilerAntalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler
Arınç'tan gündem yaratacak sözler! "Türkiye için çok faydalı"Arınç'tan gündem yaratacak sözler! "Türkiye için çok faydalı"
Anahtar Kelimeler:
seçim diyanet müftü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Türkiye’nin en büyük siber saldırısı olabilir!

Türkiye’nin en büyük siber saldırısı olabilir!

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

İlginizi Çekebilir

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.