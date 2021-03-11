Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ olayı nedir? İkinci Palu ailesi vakası...

Abdurrahman Çığ, Müge Anlı'nın programına çıkarak eski eniştesi İsa Akman'ın senelerdir ailenin başına binbir türlü bela açtığını iddia etti. Ailenin iddialarına göre İsa Akman, Abdurrahman Çığ'ı evlenme vaadiyle dolandırmış, parasını çalmış, işkence ve tecavüz ederek ormanın ortasında çıplak resimlerini çekmişti. Eniştenin yaptıkları, Abdurrahman'ın yaşadıkları ile sınırlı da değildi...
40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıldır ablası ile evli olan eniştesi tarafından dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Eniştesinin kendisine evlilik vaadettiğini ve sonra 250 biner 2 adet senet imzalattığını söyleyen Abdurrahman Çığ, eniştesinin bununla da kalmadığını ve kendisini ormanlık alana götürdüğünü, işkence uyguladığını, tecavüz ettiğini sonra da 50 bin lirasını alıp kaçtığını söyledi. Abdurrahman Çığ, Müge Anlı'nın programına eniştesi tarafından ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile başvurdu.
İddialara konu olan eniştenin ilk vukuatı bu değildi. 2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir zehirlenme vakasında da adı geçen enişte İsa yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin zehirlenmesine, 1 kişinin ise ölmesine yol açmıştı.
Olayların odağındaki İsa Akman'ın daha önce eşi ve çocuklarını hocaya götürdüğü, büyük kayınbiraderinin eşine iftira atarak kadının eşinden uzaklaşmasına sebep olduğu da söylenenler arasında.
İsa Akman'ın eski eşi ve Abdurrahman Çığ'ın ablası ise eski eşinin, Abdurrahman'a kısmet bulduğunu söyleyerek eve bir kadın getirdiğini, bu kadın ile ilişkisi olduğunu fark ettiğini söyledi. Enişte İsa, Abdurrahman ile gelin adayı evleneceği zaman bu ikiliyi hocaya götürerek kısmetlerinin bağlı olduğunu ve evlenemeyeceklerini söylemiş daha sonra da ilişkisi olduğu iddia edilen kadını evden alarak Antalya'ya götürmüş.
İsa Akman'ın 1978 doğumlu olduğu ve şoförlük yaptığı öğrenildi. Daha önce çalıştığı yerlerde ve işlerde de hırsızlık yaptığını söyleyen İsa Akman'ın eski eşi, aynı zamanda kardeşi Abdurrahman'ı evlendireceğini söyleyen İsa'nın Afyonkarahisar'daki bir hoca ile iş birliği yaptığını da söyledi. İsa, buradaki hoca ile işbirliği yapmış ve Abdurrahman'ın 3 bin lira parasını almıştı.