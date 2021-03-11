Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ olayı nedir? İkinci Palu ailesi vakası...

Abdurrahman Çığ, Müge Anlı'nın programına çıkarak eski eniştesi İsa Akman'ın senelerdir ailenin başına binbir türlü bela açtığını iddia etti. Ailenin iddialarına göre İsa Akman, Abdurrahman Çığ'ı evlenme vaadiyle dolandırmış, parasını çalmış, işkence ve tecavüz ederek ormanın ortasında çıplak resimlerini çekmişti. Eniştenin yaptıkları, Abdurrahman'ın yaşadıkları ile sınırlı da değildi...

MÜGE ANLI'DAKİ ABDURRAHMAN ÇIĞ OLAYI NEDİR?

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıldır ablası ile evli olan eniştesi tarafından dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Eniştesinin kendisine evlilik vaadettiğini ve sonra 250 biner 2 adet senet imzalattığını söyleyen Abdurrahman Çığ, eniştesinin bununla da kalmadığını ve kendisini ormanlık alana götürdüğünü, işkence uyguladığını, tecavüz ettiğini sonra da 50 bin lirasını alıp kaçtığını söyledi. Abdurrahman Çığ, Müge Anlı'nın programına eniştesi tarafından ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile başvurdu.

İKİNCİ PALU AİLESİ VAKASI!

İddialara konu olan eniştenin ilk vukuatı bu değildi. 2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir zehirlenme vakasında da adı geçen enişte İsa yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin zehirlenmesine, 1 kişinin ise ölmesine yol açmıştı.