Müge Anlı Erman'ın ailesini buldu mu? DNA sonucu ne çıktı?

Evlatlık olarak verilen Erman, gerçek ailesini arıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların dışında birçok önemli sosyal sorumluluk projesi ile adından söz ettiren Müge Anlı ve ekibi, 1982’de henüz birkaç günlük bebekken evlatlık verilen Erman Akalp’in ailesinin izini sürüyor…

MÜGE ANLI'DA ERMAN AKALP'İN AİLESİ BULUNDU MU?

1982’de henüz birkaç günlük bebekken evlatlık verilen Erman Akalp, o dönem Isparta'daydı.

Erman Akalp, kendisine kan kanseri teşhisi konulmasından dolayı biyolojik ailesini aramaya başladı. Rahatsızlığından doalyı Adana Seyhan'dan yayına gelemeyen Erman Akalp’in, evlatlık olarak yaşadığı ailesindeki teyzesi ve dayısı ekranlara çıktı.

Bir ailenin seneler evvel evlat edindiği 38 yaşındaki Erman Akalp, gerçeği bir yakınından öğrendi. Üç ay evvel kan kanseri teşhisi konan Akalp, ilik nakli için ailesini aramaya karar verdi. Onları bulabilmek adına Müge Anlı'ya başvuran Erman Akalp, hastalığından dolayı Adana Seyhan'dan yayına gelemedi.

Erman Akalp, "Bana dünyaya gelirken can vermişlerdi, şimdi bir ünite kan ile tekrar hayat vermelerini istiyorum" dedi. Bir aileden, "Biz onun gerçek ailesi olabiliriz" diye haber geldi. Ablası olduğunu ileri süren Hatice Erkoçak ve eşi İsmail Erkoçak, stüdyoya geldi.

Kardeş adaylarından bir diğeri de Dede Alsan oldu. Şimdi yapılacak DNA testlerinin sonucu bekleniyor.



