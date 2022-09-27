Müge Anlı'nın programına çocuklarının bulunması için başvuran Melissa İlhan'ın açıklamaları programa damga vurdu. Melissa İlhan, ortaokul arkadaşı tarafından fuhuş batağına sürüklendiğini söyleyerek çocuklarını uzun zamandır görmediğini vurguladı. Küçük çocuk Naime, bir bakıcının evinde bulundu. Büyük çocuktan ise kahreden haber gece saatlerinde geldi. Peki, Müge Anlı Lina Nazlı'yı buldu mu? Müge Anlı'daki Lina Nazlı öldürüldü mü, Lina Nazlı'yı kim öldürdü?

LİNA NAZLI BULUNDU MU?

3 yaşındaki Lina'nın vücudunda darp izleri olduğu ve işkence sonucu öldüğü öne sürüldü. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Lina'nın cesedini derin dondurucuda buldu.

MÜGE ANLI'DAKİ LİNA NAZLI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

23 yaşındaki İlhan, arkadaşının kendisini emlakçılık yapma yalanıyla kandırdığını daha sonra kendisini fuhuş batağında bulduğunu söyledi.

LİNA NAZLI'YI KİM ÖLDÜRDÜ?

Yaklaşık 1,5 yıldır kendisinin arkadaşı tarafından zengin erkeklere pazarlandığını, fotoğrafının çekilip sosyal medyadan müşteri bulunduğunu söyleyen Melissa İlhan, arkadaşının kendisine bir kota verdiğini zamanla 5 bin TL'den de fazla istediğini bu nedenle günde 25-30 kişiyle birlikte olduğunu öne sürmüştü. Kotayı dolduramadığı takdirde çocuklarını görememekle tehdit edilen İlhan, eşinden boşandığını ve kimsesiz olduğunu söylemişti.

