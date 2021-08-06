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Muğla açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

06.08.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Muğla açıklarında öğlen saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Muğla açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Muğla açıklarında saat 12.16'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Datça'nın 53 km açığı, büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

DEPREM1

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akdeniz, büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

AFAD- SON DEPREMLER

KANDİLLİ- SON DEPREMLER

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deprem kandilli rasathanesi Muğla
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