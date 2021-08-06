Muğla açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Mu\u011fla a\u00e7\u0131klar\u0131nda saat 12.16'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fc Dat\u00e7a'n\u0131n 53 km a\u00e7\u0131\u011f\u0131, b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.2 olarak duyurdu. \n\nKAND\u0130LL\u0130'DEN A\u00c7IKLAMA\nKandilli Rasathanesi ise depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fc Akdeniz, b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.2 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. \nAFAD- SON DEPREMLER\nKAND\u0130LL\u0130- SON DEPREMLER
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