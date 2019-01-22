Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, Mu\u011fla'n\u0131n Dat\u00e7a il\u00e7esinde 4,5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem kaydedildi.\nDepremin yakla\u015f\u0131k 65,88 kilometre derinlikte meydana geldi\u011fi belirlendi.T\u00fcrkiye'nin \u015fiddet haritas\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131! Cinayet i\u015flenmeyen tek il bak\u0131n neresiSilvan \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc tutukland\u0131!Aday g\u00f6sterilmeyince istifa ettiler!
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