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Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 23:44 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 65,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Muğla deprem

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