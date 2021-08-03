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Muğla'da alevlerin küle çevirdiği köyde büyükbaş hayvanları sahile getirerek korudular

03.08.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesindeki Çökertme mahallesini küle çeviren yangından hayvanlarını korumak isteyen vatandaşlar, büyükbaş hayvanları sahil kenarına getirdi.

Muğla'da alevlerin küle çevirdiği köyde büyükbaş hayvanları sahile getirerek korudular

Muğla’nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan devam ediyor. İlk olarak 28 Temmuz’da çıkan yangın nedeniyle pek çok çiftlik ve yaban hayvanı da telef oldu.

HAVADAN MÜDAHALE YAPILAMADI

Alevlerin sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi’ne ulaşmasıyla birlikte mahalle boşaltıldı. Gece saatleri olması nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı bölgede yangına karadan müdahale devam ediyor.

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BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI SAHİLE GETİREREK KORUMAYA ÇALIŞTILAR

Boşaltılan mahallede vatandaşlar ise özellikle büyükbaş hayvanların yangından etkilenmemesi amacıyla sahile getirdi. Tamamen tahliye edilen mahallede büyükbaş hayvanlar da getirildikleri sahilde güvene alınmış oldu. Öte yandan bölgeye girişler jandarma tarafından kapatıldı.

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İHA

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Muğla
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