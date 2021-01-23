HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Muğla'da demire saplanan kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldular

Muğla'da demire saplanan kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldular

23.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde demire saplanan kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri, kediyi Bodrum Belediyesi rehabilitasyon merkezi yetkililerine teslim etti.

Bodrum’un Türkuyusu mahallesi Lapaçavuş sokakta istinat duvarının demir çubuğuna saplanan kedi için ekipler seferber oldu.

Karın boşluğundan giren demir çubuğun üstünde yaşam savaşı veren kediyi gören vatandaşlar Bodrum İtfaiyesine haber verdi. istinat duvarının üzerinde bulunan kediyi kurtarmak için merdivenle hayvanın yanına kadar çıkan itfaiye ekipleri kedinin yaşadığını görünce şok oldu.

Bodrum Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğüne haber verdi. Petbulansla olay yerine gelen Bodrum Belediyesi veterinerleri itfaiye merdiveniyle kedinin yanına çıkarak, kediyi uyuttu. Ardından itfaiye ekipleri kesici ile demiri kesip kediyi veterinerlere teslim etti. Kedinin üzerinde bulunan demir yaklaşık 1 saat süren ameliyatla alındı.
Kediyi tedavi eden veterinerler ismini ise “şanslı” koydu. Şanlı'nın Bodrum Hayvan rehabilitasyon merkezinde bakımlarının devam ettiği durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Mahalle sakinleri adeta linç etti! Kadınlar çığlık çığlığa kaldıMahalle sakinleri adeta linç etti! Kadınlar çığlık çığlığa kaldı
Gardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yoluGardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeni dalga olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeni dalga olabilir

Survivor'da büyük kavga! Ünlü isim çılgına döndü

Survivor'da büyük kavga! Ünlü isim çılgına döndü

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Şile'de dilenci kadının bez bebek oyunu böyle ortaya çıktı

Dilencinin bebek oyunu böyle ortaya çıktı

ABD’de 1 milyar dolarlık ikramiye tek kişiye isabet etti

ABD’de 1 milyar dolarlık ikramiye tek kişiye isabet etti

Kağıthane'de kundakçıya meydan dayağı! O anlar saniye saniye kamerada

Mahalle sakinleri adeta linç etti! Kadınlar çığlık çığlığa kaldı

Sibirya'da anaokulu çocuklarına buzlu su ile egzersiz!

Sibirya'da anaokulu çocuklarına buzlu su ile egzersiz!

Malezya'da fil okul bahçesine girdi

Malezya'da fil okul bahçesine girdi

50 milyon yıllık cinsel organ, sahibinin türünü ortaya çıkardı

50 milyon yıllık cinsel organ, sahibinin türünü ortaya çıkardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.