MUĞLA'DA DEPREM! 19 Kasım 2023 Muğla Fethiye'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD son depremler listesi

Akdeniz'de deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Muğla başta olmak üzere sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Akdeniz depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Muğla'da deprem açıklaması...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Fethiye Ölüdeniz açıklarında 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 22.9 kilometre olarak açıklandı. Depremin ÖLÜDENİZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) mevkiinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

19-11-2023 23:07:43 36.435 28.99 27.99 ML 3.3 Akdeniz - [12.44 km] Fethiye (Muğla) 609995

19-11-2023 22:48:13 38.187 38.662 7 ML 2.2 Pütürge (Malatya) 609994

19-11-2023 22:44:14 39.381 28.258 5.74 MW 3.8 Bigadiç (Balıkesir) 609993

19-11-2023 21:39:19 38.089 36.244 7.04 ML 3.4 Saimbeyli (Adana) 609991

19-11-2023 21:37:33 37.222 36.964 5.49 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep) 609992

19-11-2023 20:52:57 38.061 36.65 7 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 609990

19-11-2023 18:47:15 37.796 26.829 6.52 ML 1.8 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [31.50 km] Seferihisar (İzmir) 609988







