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  4. MUĞLA'DA DEPREM! 3 Kasım 2023 Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 4.1 ile sallandı!

MUĞLA'DA DEPREM! 3 Kasım 2023 Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 4.1 ile sallandı!

03.11.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Muğla'da deprem meydana geldiği kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklama sonrası birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi incelenirken birçok vatandaş da "3 Kasım 2023 Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 3 Kasım 2023 Cuma günü paylaşılan son depremler listesi...

MUĞLA'DA DEPREM! 3 Kasım 2023 Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 4.1 ile sallandı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Muğlada 4.1 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Birçok kişi arama motorlarında "3 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 3 Kasım 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

MUĞLA AÇIKLARINDA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla, Datça'nın 160.78 km açıklarında sarsıntı gerçekleşti.

Saat 06.55'te gerçekleşen depremin şiddeti 4.1 olarak açıklandı.

Deprem 11.22 km derinlikte meydana geldi.

MUĞLA DEPREM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Günün önemli manşetleri


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