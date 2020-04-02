Muğla'da köpeğe çarpıp kaçan vicdansız sürücü güvenlik kamerasında

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'nde, geçen 30 Mart'ta, saat 18.57'de, 'Shakespeare' isimli sahipli bir köpeğe bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan köpek, sahibi ve Türkbükü Patileri Grubu üyesi bir grup tarafından veterinere götürüldü. Ancak, sevimli köpek veteriner hekimin çabalarına rağmen kurtarılamadı. Köpeğin sahibi ve hayvanseverler, Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na gidip, köpeğe çarpıp kaçan otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay anının yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, köpeğe çarpan otomobildekilerin önce durup, kapıları açarak baktıkları ardından durmayıp, kaçtıkları belirlendi. Hayvanseverler bu görüntüleri de jandarmaya verdi. Jandarma görüntülerden plakası tespit edilen otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

