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Muğla'da korkunç intihar! 'Seni aldatmadım' dedi, kayalıklardan atladı

07.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kan donduran bir intihar olayı yaşandı. Erkek arkadaşı Hüseyin Ö. (21) ile tartıştıktan sonra 'Seni hiçbir zaman aldatmadım' diyerek video çeken Bahar C. (21), Asar Dağı'ndaki kayalıklardan atladı. Genç kızın cansız bedenine, 5 saat süren çalışma ile ulaşılabildi. İşte korkunç olayın detayları...

Muğla'da korkunç intihar! 'Seni aldatmadım' dedi, kayalıklardan atladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan Bahar C., erkek arkadaşı Hüseyin Ö. (21) ile tartıştı. Tartışma sonrası Bahar C., dün saat 17.00 sıralarında Asar Dağı'na çıkarak 50 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atladı.

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'SENİ HİÇBİR ZAMAN ALDATMADIM'

Atlamadan önce erkek arkadaşına video gönderen Bahar C., "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki; seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım" dedi.

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5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BULUNDU

Bu videoyu ailesine de gönderen Bahar C.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, 5 saat süren çalışmaların ardından Bahar C.’nin cansız bedenine ulaştı. Bahar C.’nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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İntihar Muğla Aldatma kayalık

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