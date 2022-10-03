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Muğla'da korkunç olay! Yengesini öldürüp intihar etti

03.10.2022 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde akrabalar arasındaki arazi meselesi yüzünden dehşete düşüren bir olay yaşandı. 29 yaşındaki Hasan Türkmen, tartıştığı amcasının eşi Döne Türkmen'i (50) av tüfeği ile öldürdü. Hasan Türkmen, cinayetin ardından ise aynı silahla intihar etti.

Muğla'da korkunç olay! Yengesini öldürüp intihar etti

Muğla'daki korkunç olay dün saat 19.00 sıralarında Seydikemer'in Boğalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Türkmen, iddiaya göre arazi meselesi yüzünden amcasının eşi Döne Türkmen ile tartıştı.

YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hasan Türkmen, av tüfeği ile amcasının evinin önüne gelerek, yengesi Döne Türkmen'e ateş etti. Döne Türkmen vucuduna isabet eden saçmalarla vurularak yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden ayrılırken çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Döne Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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1 KİLOMETRE SONRA İNTİHAR ETTİ

Jandarma yengesini vurduktan sonra av tüfeği ile kaçan Hasan Türkmen'in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, saat 22.00 sıralarında Hasan Türkmen'i olay yerine 1 kilometre uzaklıkta arazide yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

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Yapılan incelemede, Hasan Türkmen'in yengesini vurduğu av tüfeği ile kendisine ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Döne Türkmen'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna, Hasan Türkmen'in cenazesi ise Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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cinayet Muğla
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