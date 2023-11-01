Muğla'da miras kavgası kanlı bitti! Kardeşini ağır yaraladı, yeğenini öldürdü

Olay gece yarısı Milas ilçesine bağlı Koru Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre H.A. ile kardeşi Y.A. arasında anne-babalarından kalma ve uzun süredir paylaşamadıkları köy evinden dolayı anlaşmazlık çıktı. Aylardır devam eden miras kavgasından dolayı araları açık olan iki kardeş gece yarısı yine aynı meseleden dolayı tartıştı.

AMCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşanan kavgada öfkesine hakim olamayan Y.A. tüfekle kardeşi ve yeğenine ateş açtı. Amcası Y.A.'nın açtığı ateş ile 28 yaşındaki Atilla A. olay yerinde hayatını kaybederken, Atilla A.'nın babası da aynı silahla açılan ateşte yaralandı.

Kavgada kullanılan silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Köye gelen 112 Acil Servis ekipleri 28 yaşındaki Atilla A.'nın hayatını kaybettiğini belirleyince yaralı olan babası H.A.'yı Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Kavgada silah kullanarak yeğenini öldürüp, abisini de yaralayan zanlı Y.A. silahı ile birlikte jandarmaya teslim olurken, Atilla A.'nın cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)





