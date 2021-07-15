HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'daki fuhuş baronları 3 aylık çalışma sonrası yakalandı

Muğla'daki fuhuş baronları 3 aylık çalışma sonrası yakalandı

15.07.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm bölgelerinde yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorlayan 10 kişilik şebeke Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık çalışması sonrası gözaltına alandı.

Muğla'daki fuhuş baronları 3 aylık çalışma sonrası yakalandı

Yabancı uyruklu kadınları turizm illeri Muğla ve Antalya illerinde iş vaadi ile kandırıp Türkiye’ye getiren, pasaportlarına el koyarak fuhuş yapmaya zorlanan şebeke bilgisini alan ekipler, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

10 şüpheli şahsa fiziki ve teknik takip uygulanmasının ardından Fethiye merkezli Antalya ilinde 10 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametlerde ve fuhuş yapmaya zorlanan mağdur kadınları kurtarmak için bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs, 10 mağdur kadın ile birlikte çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine sevk edildi.

Bursa merkezli fuhuş operasyonu! Gözaltılar varBursa merkezli fuhuş operasyonu! Gözaltılar var

Dosya süresince, alt yakalamalarda kurtarılan 12 mağdur şahısla beraber toplam 22 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı.

BB

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Saniyelerle kurtuldularYer: İstanbul! Saniyelerle kurtuldular
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Rize'de sel felaketi! Enkaz alanı gün yüzüne çıktıRize'de sel felaketi! Enkaz alanı gün yüzüne çıktı
Anahtar Kelimeler:
Muğla fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech'te ikinci doz süresi değişti

BioNTech'te ikinci doz süresi değişti

Antalya'da korkunç olay! Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

Antalya'da korkunç olay! Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.