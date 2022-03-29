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Muğla'daki iğrenç olayda yeni gelişme! 14 yaşındaki kızdan çocuğu olmuştu... Mahkeme o kararı bozdu

29.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2020 yılında yaşanan olayda, o dönem 14 yaşında olan Y.S.A., rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hamile ortaya çıkan genç kız, bir gün sonra da erkek bebek dünyaya getirdi. Y.S.A.'dan bebeği olan ve 24 yıl hapis cezası alan 36 yaşındaki Selçuk Çatalcam'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve istinaf mahkemesi cezayı az bularak kararı bozdu.

Muğla'daki iğrenç olayda yeni gelişme! 14 yaşındaki kızdan çocuğu olmuştu... Mahkeme o kararı bozdu

Fethiye'de, olayın yaşandığı yılda 14 yaşında olan Y.S.A.'dan erkek bebeği dünyaya gelen Selçuk Çatalcam'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve İstinaf mahkemesi, 24 yıl cezayı az bularak kararı bozdu...

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan annesi Sevgi S. (40) ve babası Doğan A.'nın (43) boşanmasının ardından velayet davası sürdüğü için Fethiye ilçesinde yurtta kalan Y.S.A., 2020 yılının Ağustos ayında intihara kalkıştı. Olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine kent merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi. Ekim ayında burada rahatsızlanan Y.S.A.'nın, kaldırıldığı hastanede, 38 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Y.S.A., 1 gün sonra erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yetkilileri, durumu polis ekiplerine ve Sevgi S.'ye bildirdi. Sevgi S., kızından, Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki kafede çalışan Selçuk Çatalcam'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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24 YIL HAPİS CEZASI

Şikayet üzerine gözaltına alınan, 10 yaşında kız çocuğu babası Selçuk Çatalcam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Çatalcam'ın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 45 yıl hapisle yargılanması talep edildi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tutuklu sanık Çatalcam, pişman olduğunu, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini ve 10 yaşında çocuğunun bulunduğunu söyledi. Heyet, Çatalcam'ı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan indirimsiz olarak 24 hapse çarptırırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise ceza vermedi. Tarafların itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı.

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DOSYA GERİ GÖNDERİLDİ

Dosyayı değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezası kararını bozdu. 20'nci Ceza Dairesi, Selçuk Çatalcam'ın 'oturalım' bahanesiyle Y.S.A.'yı sazlık bölgeye götürmesiyle mağdurun hürriyetini kısıtladığını ve sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun sabit olduğunu belirtti. Kararda ayrıca 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının birlikte değerlendirilip, karar verilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Kararın bozulması üzerine dosya, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.

"2 SUÇTAN DA CEZALANDIRILMASI İÇİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

İstinaf mahkemesinin bozma kararını değerlendiren Y.S.A.'nın avukatlarından İslam Gezer, "Daha oyun yaşında anne olan mağdurun uğradığı cinsel saldırının hesabını sormaya devam ediyoruz. Alt derece mahkemesinin her 2 suçtan da ayrı ayrı cezalandırılması için süreci takip ediyoruz. Memlekette hiçbir kadın ve çocuk yalnız yürümeyecek, temennimiz sanığın cezasının artırılması ki caydırıcı ceza uygulaması bakımından önem arz etmektedir" dedi.

Y.S.A.'nın avukatlarından Elif Büşra Berber ise "Sanığın gerçekleştirdiği eylem 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun tüm unsurlarını barındırmaktadır. Sanık, mağdur çocuğumuzu arabayla gezme bahanesiyle iradesini sakatlayarak ıssız bir yere götürmüştür. Çocuk dönmek istese de kendisini oyalamıştır. Biz mağdur vekilleri olarak sanığın 2 ayrı suçtan da cezalandırılması için verdiğimiz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Fethiye
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