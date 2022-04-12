HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla Milas'ı karıştıran olay! Yüzünü bile görmedikleri iki kadın yüzlerce kişiyi dolandırdı

Muğla Milas'ı karıştıran olay! Yüzünü bile görmedikleri iki kadın yüzlerce kişiyi dolandırdı

12.04.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Milas'ta bir operatör firmasının temsilcisi olduğu iddia edilen iki kadın yüzlerce kişiyi dolandırdı. Telefon üzerinden yaklaşık 4 milyon lira para toplayan kadınlar ortadan kaybolurken, mağdur vatandaşlar Milas Adliyesi'ne gelerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muğla Milas'ı karıştıran olay! Yüzünü bile görmedikleri iki kadın yüzlerce kişiyi dolandırdı

Ankara’da bulunan bir firma tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde telefon, saat ve aksesuarın uygun fiyatlarla müşteriye ulaştırıldığı beyanı ile operatör üzerinden müşterilere ulaşan A.M. ve D.K. isimli iki kadının yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

GÜVENİP ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Operatör firmasına güvendikleri için alışveriş yaptıklarını ifade eden mağdur vatandaşlar, alışverişlerinin taksitlerinin faturalarına yansımasına rağmen ürünlerin kendilerine ulaşmadığını iddia ederek, Milas Adliyesi'ne gelerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

1

Adliye önünde toplanan mağdur vatandaşların bir bölümü ise ikametgahlarının bulunduğu güvenlik güçlerine ifadelerini vererek dilekçelerini bıraktı.

2

Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor? 'Patatesle muz aynı para! Fiyat sistemimizi çökerttiler...'Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor? 'Patatesle muz aynı para! Fiyat sistemimizi çökerttiler...'

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nisan ayında beklenmedik sürpriz! Kış geri geldiNisan ayında beklenmedik sürpriz! Kış geri geldi
Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildiSon dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'

Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.