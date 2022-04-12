Muğla Milas'ı karıştıran olay! Yüzünü bile görmedikleri iki kadın yüzlerce kişiyi dolandırdı

Ankara’da bulunan bir firma tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde telefon, saat ve aksesuarın uygun fiyatlarla müşteriye ulaştırıldığı beyanı ile operatör üzerinden müşterilere ulaşan A.M. ve D.K. isimli iki kadının yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

GÜVENİP ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Operatör firmasına güvendikleri için alışveriş yaptıklarını ifade eden mağdur vatandaşlar, alışverişlerinin taksitlerinin faturalarına yansımasına rağmen ürünlerin kendilerine ulaşmadığını iddia ederek, Milas Adliyesi'ne gelerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde toplanan mağdur vatandaşların bir bölümü ise ikametgahlarının bulunduğu güvenlik güçlerine ifadelerini vererek dilekçelerini bıraktı.

(İHA)



