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Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 20:13 | Son Güncelleme

Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak açıklarında seyir halindeki bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 42 kişinin olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis İskelesi'ne götürüldü. Ekipler, yasa dışı geçişe aracılık ettiği gerekçesiyle Filistin ve Türk uyruklu 2 organizatörü gözaltına aldı.

Kaçak geçişte kullanılan 2 lastik bot ile jet skiye el konularak limana getirildi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği, organizatörlerin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum göçmen Muğla Yalıkavak

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