HABER

Muğla'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

Muğla'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Mobil Radar Timi ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Datça'da operasyon düzenledi.

Kalemlik Koyu mevkisinde, Afganistan, Mısır ve Cezayir uyruklu 48 düzensiz göçmen, denize açılmadan yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Vanlı annelerden Diyarbakır’daki annelere destekVanlı annelerden Diyarbakır’daki annelere destek
Lenfoma hastası üniversite öğrencisine diploma sürpriziLenfoma hastası üniversite öğrencisine diploma sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Datça göçmen Muğkla Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Diyarbakır'daki 'evlat nöbeti'ne karşı PKK'dan kara propaganda

PKK'nın hain planı deşifre edildi!

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

Önder Aytaç'a 11 yıl 3 ay hapis cezası

Önder Aytaç'a 11 yıl hapis cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kariyeribb'yi açıkladı

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

Başakşehir'de fabrika yangını

Başakşehir'de fabrika yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.