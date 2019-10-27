Muğla'da 98 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 98 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, devriye görevinde Görecek Adası ve Yalıkavak Mahallesi açıklarında tespit edilen 3 lastik botu durdurdu.

Lastik botlarda Suriye, Filistin, Pakistan, Yemen, Kongo ve Güney Afrika uyruklu toplam 98 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.

