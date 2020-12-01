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Muğla'da altın işlemeli bin yıllık Tevrat ele geçirildi

01.12.2020 17:55 | Son Güncelleme:
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Muğla'da altın işlemeli bin yıllık Tevrat ele geçirildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bin yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisi üzerine yazılmış, altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA TEVRAT VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Kumluova Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın, elindeki tarihi Tevrat'ı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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BİN YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Operasyonda, K.A. ile M.E. gözaltına alındı. Bin yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat, incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

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