Muğla'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde, sahiplerinin elinden kaçan boğalar nedeniyle heyecanlı anlar yaşandı.
Akçapınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Boğa Güreşi Arenası'nda organize edilen etkinliğe, Muğla, Aydın, Artvin ve İzmir'den getirilen 150 boğa katıldı.
Boğalar, tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreştirildi.
Zaman zaman sahiplerinin ellerinden kaçan boğalar, heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar, güreşleri kamyon kasaları ve traktör römorklarından izledi.
Akçapınar Mahalle Muhtarı Şükrü Arslan, festivali yaklaşık 8 bin kişinin izlediğini söyledi.
Güreşlerden elde edilecek gelirin, Akçapınar Kültür ve Dayanışma Derneği ile üniversite öğrencilerine burs olarak verileceğini, bir kısmının da mahallelerindeki caminin eksikleri için kullanılacağını belirten Arslan,
bölgedeki boğa güreşleri geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak için çalıştıklarını kaydetti.
Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi
Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!
Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum