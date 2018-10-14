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Muğla'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

Ula ilçesinde 150 boğanın güreştirildiği festivalde, sahiplerinin elinden kaçan boğalar heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde, sahiplerinin elinden kaçan boğalar nedeniyle heyecanlı anlar yaşandı.

Akçapınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Boğa Güreşi Arenası'nda organize edilen etkinliğe, Muğla, Aydın, Artvin ve İzmir'den getirilen 150 boğa katıldı.

Boğalar, tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreştirildi.

Zaman zaman sahiplerinin ellerinden kaçan boğalar, heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar, güreşleri kamyon kasaları ve traktör römorklarından izledi.

Akçapınar Mahalle Muhtarı Şükrü Arslan, festivali yaklaşık 8 bin kişinin izlediğini söyledi.

Güreşlerden elde edilecek gelirin, Akçapınar Kültür ve Dayanışma Derneği ile üniversite öğrencilerine burs olarak verileceğini, bir kısmının da mahallelerindeki caminin eksikleri için kullanılacağını belirten Arslan,
bölgedeki boğa güreşleri geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak için çalıştıklarını kaydetti.

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akçapınar boğa güreşi Muğla Ula

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