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Muğla'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

31.10.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

A.B'nin (52) kullandığı 48 FZ 659 plakalı kamyonet, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Düldül'e (10) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü A.B, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa kamyonetin çarpması ve çocuğun yola savrulması yer alıyor.

Hüseyin Durmaz Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi olan Enes'in sabah okula gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Muğla'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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Marmaris çocuk öğrenci kaza

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