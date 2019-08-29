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Muğla'da maden sahasında 3 işçinin ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 20:47 | Son Güncelleme

Ara kararını açıklayan heyet, 3 sanığın tahliyesine hükmetti

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanık, tahliye edildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, dosya üzerinde yapılan tutukluluk incelemesi sonrasında mahkeme heyeti sanık avukatlarının tahliye talepli dilekçelerini değerlendirdi.

Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphelerinin bulunmaması göz önüne alınarak, sanıkların ayrı ayrı tahliyeleri talep edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mustafa Ali K. ve Özkan K'nin ara kararla, diğer tutuklu sanık Serkan A'nın da bilirkişi raporuna istinaden tahliyesine hükmetti.

Duruşma ertelendi.

- Olay

Muğla'nın Milas ilçesinde, 18 Şubat 2019'da, maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitirmişti. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olayın ardından Mustafa Ali K, Özkan K. ve Serkan A. tutuklanmıştı.

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