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Muğla'da maden sahasındaki heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

Kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık maden sahasında kaya altında kalarak
yaşamını yitiren işçinin cenazesi defnedildi.

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morgundan alınan Şükrü Otlak'ın cenazesi, Kırcağız Mahallesi'ndeki evine getirildi. Otlak'ın yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken Otlak'ın kızları Ceren ve Gizem Otlak, helallik alınmasının ardından cenaze aracına taşınan babalarının tabutuna omuz verdi.

Şükrü Otlak'ın cenazesi, Kırcağız Mezarlığı'ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene katılan Muğla Valisi Esengül Civelek ile beraberindekiler, Otlak'ın ailesine taziyelerini iletti.

Cenaze törenine, işçinin yakınlarının yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, siyasi parti temsilcileri, Otlak'ın çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Maden sahasındaki iki iş makinesi ve iki kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, 3 işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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cenaze Kaza maden Milas Muğla

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