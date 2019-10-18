Muğla'da paraşüt kazası: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken dağlık alana düşen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Ölüdeniz Mahallesi Babadağ mevkisinde bin 700 metre pistinden atlayış yapan 3 kişilik paraşütçü, bin 200 metre pisti yakınlarında kontrollerini kaybederek dağlık alana düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Rus vatandaşı oldukları belirlenen pilotlardan Pavel Trishin'in (35) yaşamını yitirdiğini, diğer 2 pilotun yaralı oldunu belirledi.

Bölge dağlık olduğu için Aydın Filo Komutanlığı'ndan helikopter görevlendirildi. Helikopterle Fethiye Stadı'na getirilen 2 yaralı, ilçedeki çeşitli hastenelere kaldırıldı.

